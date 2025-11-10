В Ненецком АО рекомендовали не выезжать на ведущую в Коми дорогу из-за непогоды

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выезд на дорогу Нарьян-Мар - Усинск, которая соединяет Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, не рекомендуется из-за метели и плохой видимости, сообщает Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО.

"Из-за метели и сильного ветра видимость на дорогах ограничена, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, пока не наладится погода", - сказано в сообщении.

Снегоуборочная техника устраняет последствия метели.

По данным Севгидромета, в НАО снег, местами сильный, метель, гололедно-изморозевые отложения, ветер, местами порывы 15-20 м/с. Температура - минус 3-8 градусов.