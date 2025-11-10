В Мурманской области оленеводы получат компенсацию за постройку ГОКа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Проект Колмозерского месторождения лития в Мурманской области предполагает компенсации оленеводам и другим местным жителям. В будущем планируется участие предприятия в развитии Ловозерского района, говорится в проектной документации, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Создана рабочая группа коренных и малочисленных народов, которая обсуждает каждый этап экологической экспертизы проекта. Завершен расчет убытков традиционной хозяйственной деятельности, обсуждаются компенсационные мероприятия в основном для оленеводства, но также других видов хозяйственной деятельности. В будущем, когда компания будет приносить прибыль, предусмотрено участие в социально-экономическом развитии района в рамках программы взаимодействия", - говорится в документации.

При этом главными пожеланиями местных жителей являются регистрация компании в районе и выплата налогов, создание рабочих мест и приоритетное обучение молодежи для дальнейшей работы на предприятии. Кроме того, есть пожелание жителей, чтобы дорога, которая будет построена, не стала бы дорогой общего пользования, чтобы по ней не смогли проехать неорганизованные туристы.

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) начнет строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года, рассчитывает запустить его в 2028 году и вывести на полную мощность в 2031 году.