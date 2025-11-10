{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Слуцкий предложил установить памятник Михаилу Задорнову

Лидер ЛДПР отметил, что сатирик был умным и ироничным человеком, обладавшим уникальным взглядом на политику
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий Виталий Смольников/ТАСС
Описание
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий
© Виталий Смольников/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить памятник писателю и сатирику Михаилу Задорнову.

Парламентарий сообщил ТАСС, что с инициативой установки памятника Задорнову к нему обратились неравнодушные граждане. "При жизни Михаил Задорнов не получил званий заслуженного или народного артиста. Но любовь людей и признание всей страны - вот его настоящее звание. Для ЛДПР честь поднять вопрос об установке памятника такому человеку", - отметил он.

"Идею с памятником полностью поддерживаю. Давайте вместе решим, где лучше его установить. Из моих предложений: в МАИ, где Задорнов учился, в Гатчине, где за свои деньги он поставил памятник Пушкину и его няне, или в Хабаровске - городе, который считал своей второй родиной", - сказал Слуцкий, добавив, что направить предложения по возможным местам установки нужно в партию.

Он также отметил, что Задорнов был умным и ироничным человеком, обладавшим уникальным взглядом на политику. "Его сатира заставляла задуматься, любить Родину, видеть ее сильной. Патриот с большой буквы и человек, который всю жизнь оставался верен своим убеждениям", - подчеркнул депутат.

"Во многом его видение мира и взгляды на Россию совпадали с мыслями основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Только он говорил миру с трибуны Госдумы, а Задорнов делал то же самое со сцены, через сатиру. Неслучайно и то, что сам Михаил Николаевич называл Владимира Вольфовича "мой коллега", - заключил Слуцкий.

Слуцкий, Леонид Эдуардович
