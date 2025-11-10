В Госдуме заявили о деструктивном воздействии на детей через Likee и "Роблокс"

Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что на детскую психику влияют через страх, внушение и манипуляции, неумение отличать виртуальное от реального

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Социальные сети и игры используются для вовлечения в преступную деятельность детей с восьми лет, в том числе через Likee и "Роблокс". Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Вовлечены с помощью социальных сетей и дети более младшего возраста, начиная с восьми лет. <…> В комитет поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества", - сказала Останина в ходе круглого стола "Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде".

Она отметила, что негативный контент в интернете является триггером для детей, на психику детей воздействуют через страх, внушение и манипуляции, неумение отличать виртуальное от реального. В том числе на детей воздействуют через соцсеть Likee и игру "Роблокс", добавила депутат.

Кроме того, рассказала Останина, в последнее время в РФ появляются новые субкультуры, при этом в их основе лежит депрессивная идеология, которая приводит к увеличению "суицидальных явлений в подростковой среде".