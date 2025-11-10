Собянин открыл новые здания ОВД по районам Южнопортовый и Северный

Также мэр столицы поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за уровень безопасности в городе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник Главного управления МВД России по столице Олег Баранов в День сотрудника органов внутренних дел открыли новые здания отделов полиции по районам Южнопортовый и Северный. Глава города поздравил московских полицейских с профессиональным праздником.

"С праздником, с новосельем. С Олегом Анатольевичем поставили задачу - чтобы все районные отделы внутренних дел работали в достойных условиях. Более 100 таких районных отделов реконструированы и построены заново. Продолжаем эту программу, еще около 30 зданий у нас в плане. Так что все сотрудники главного управления внутренних дел, полиции будут работать в достойных и комфортных условиях. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Днем полиции, с Днем милиции, как раньше говорили. Желаю вам успехов, здоровья, хорошего настроения вашим работникам", - рассказал Собянин.

Мэр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за уровень безопасности в городе. Он подчеркнул, что за последние годы в Москве кратно уменьшилась преступность, особенно в таких сферах как кражи, грабежи и угоны машин. "Это, конечно, показатели очень достойные. Я думаю, одни из самых лучших не только в нашей стране, но и в мире", - отметил Собянин.

В свою очередь Баранов поблагодарил Собянина и правительство города Москвы за поддержку и строительство новых зданий. "Сегодня для московских полицейских созданы все необходимые условия для эффективного выполнения служебных задач по обеспечению безопасности жителей и гостей столицы благодаря вашей поддержке. Мы имеем самое современное оснащение и готовы противостоять любым вызовам", - добавил Баранов.

Как говорится в материалах мэрии и правительства Москвы, до переезда в новое здание ОВД по району Южнопортовый размещался на первом этаже жилого дома и не имел собственной территории. Новое здание районного отдела площадью свыше 4,8 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту. Работы проводились с июля 2023 г. по октябрь 2025 г. Для сотрудников обустроили помещения боевой и служебной подготовки, дежурной части, следственного отдела, отделов уголовного розыска и дознания, отделов по вопросам миграции и делам несовершеннолетних, групп делопроизводства, тылового обеспечения, по работе с личным составом и другие.

Также 10 ноября открылось новое здание отдела внутренних дел по району Северный площадью порядка 5 тыс. кв. м. В нем созданы комфортные условия для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 93 сотрудника

Новые здания ОВД и Музей московской полиции

Как добавил начальник отдела МВД России по району Северный Альберт Уразметов, новое здание позволит перейти на качественно новый уровень работы. "Хотелось бы выразить слова благодарности правительству Москвы за столь ценный подарок. <…> Здание прекрасное", - отметил Уразметов.

Кроме того, в понедельник после комплексной реконструкции открылся Музей московской полиции. Общая площадь музея увеличилась на 20%. Новая экспозиция включает свыше 15 тыс. экспонатов, среди которых реконструированное обмундирование и сюжетные макеты. В музее используются мультимедийные технологии.