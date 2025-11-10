В Ингушетии из-за аварии в Чечне без воды останутся 10 населенных пунктов

На месте ЧП ведутся восстановительные работы

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 10 ноября. /ТАСС/. Авария на электросетях в Чеченской Республике стала причиной отключения водоснабжения в 10 населенных пунктах Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Ингушетии.

"Информируем вас о том, что на территории Чеченской Республики произошла авария - обрыв линий электропередачи. В связи с этим прекращена подача электроэнергии. С 14:00 (мск) будет обесточена главная насосная станция. Это приведет к ограничениям в подаче воды на следующих территориях: города Сунжа, Крабулак, поселки Восточный, Заовражный, Солнечный, сельские поселения Троицкое, Пседах, Сагопши, Инарки и второй микрорайон города Малгобека", - говорится в сообщении.

По данным оператора, на месте аварии ведутся восстановительные работы. "О сроках восстановления подачи электроэнергии и водоснабжения будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.