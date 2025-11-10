В России с начала года рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза

В МВД отметили, что основной проблемой является деструктивная информация в интернете

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рост преступности среди детей и подростков снизился в России с января по октябрь с 30% до 12%. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.

"Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам девяти месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%", - сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме на тему о проблемах деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде.

Колесник отметил, что основной проблемой является деструктивная информация в интернете. "Большое влияние мы отмечаем из-за рубежа, поскольку каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тыс. ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет. Как правило, это размещение на площадках зарубежных", - пояснил он.