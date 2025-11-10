Рособрнадзор объявил предостережения МФЮА и еще девяти вузам

В Едином реестре контрольных мероприятий в описании предостережения к МФЮА указано, что у лицензиата отсутствует материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил десяти вузам предостережения и предложил принять меры по соблюдению обязательных требований. В их числе оказался Московский финансово-юридический университет (МФЮА), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор объявил предостережения десяти вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в описании предостережения к МФЮА в частности указано, что у лицензиата отсутствует материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по ряду программ высшего образования: "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" (специализация: уголовно-правовая), "Правоохранительная деятельность" (специализация: оперативно-разыскная деятельность), "Судебная и прокурорская деятельность".

"Лицензиат должен иметь в наличии материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, необходимое для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями, содержащимися в соответствующих образовательных программах", - говорится в требованиях к вузу.

Помимо МФЮА, предостережения от Рособрнадзора получили ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет", ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный аграрный университет", ЧОУ ВО "Академия управления и производства" и другие вузы.