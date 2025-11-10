Краснокнижный амурский тигр умер в новосибирском зоопарке в возрасте 20 лет

Самец вместе с тигрицей по кличке Лапа дали жизнь 12 тигрятам

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Амурский тигр Максимус, проживший 20 лет, умер в Новосибирском зоопарке, сообщили в учреждении.

"Это тяжелая утрата для всего коллектива нашего зоопарка и для всех, кто знал этого величественного зверя", - говорится в сообщении.

Самец вместе с тигрицей по кличке Лапа дали жизнь 12 тигрятам. Сейчас они живут в разных городах и странах. "Максимус проявил себя как умный и осторожный тигр - качества, которые неизменно вызывал восхищение у всех, кто с ним работал", - добавили в зоопарке.

Амурский тигр - самый северный и один из крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Его численность в России оценивается примерно в 750 особей, 95% мировой популяции сосредоточено на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.