В Югре планируют построить 32 объекта образовательной инфраструктуры к 2030 году

До конца 2025 года в регионе завершится капитальный ремонт пяти школ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Строительство 32 объектов образовательной инфраструктуры запланировано в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к 2030 году. Об этом сообщила в ходе Дней региона в Совете Федерации заместитель губернатора Елена Майер.

"За последние семь лет введено 54 объекта образования почти на 23 тыс. мест, что увеличило мощность инфраструктуры на 10%. Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет, а доля обучающихся во вторую смену снижена до 24,5%. До 2030 года запланировано строительство еще 32 объектов почти на 22 тыс. мест", - сказала она.

Также по словам Майер, до конца 2025 года в регионе завершится капитальный ремонт пяти школ. "С 2022 года в Югре уже проведены капитальные ремонты 14 школ. До конца года мы завершим еще пять капитальных ремонтов. По поручению губернатора Руслана Кухарука за счет регионального бюджета во всех этих школах создаются современные спортивные ядра. Это решение обеспечивает доступ населения к занятиям спорта", - добавила она.

Вице-губернатор подчеркнула, что еще 44 объекта образовательной инфраструктуры в регионе нуждаются в капитальном ремонте, большая часть из них находится на территории опорных населенных пунктов. "Мы очень просим поддержать нашу инициативу и рекомендовать Министерству просвещения России включить в госпрограмму "Развитие образования" мероприятия по комплексному капитальному ремонту пяти объектов - это четыре школы и один детский сад. Все они построены еще в советское время и сегодня имеют высокую степень износа - от 30% до 52%", - обратилась она к сенаторам.