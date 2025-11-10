Пропавшую в Таиланде россиянку Эрику Владыко депортируют 12 ноября

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подчеркнул, что в момент проверки документов при задержании она оказала сопротивление полиции, устроив драку

БАНГКОК, 10 ноября. /ТАСС/. Пропавшая ранее в Бангкоке россиянка Эрика Владыко, которая впоследствии была задержана за незаконное пребывание в стране с просроченной визой, 12 ноября будет депортирована из Таиланда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

"Россиянка Эрика Владыко будет депортирована из Таиланда 12 ноября рейсом Бангкок - Владивосток", - сказал собеседник агентства. Иммиграционная полиция королевства также подтвердила ТАСС, что россиянка в среду вернется на родину.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что в отношении россиянки были проведены следственные действия. "Ее дело было отягощено тем, что в момент проверки документов при задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции, по сути устроив драку", - сказал он.

34-летняя россиянка находилась на курортном острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда в сентябре, по словам родственников, перестала выходить на связь. С 18 сентября велись ее поиски. Российские дипломаты 21 сентября установили местонахождение Владыко в одном из хостелов Бангкока. По их данным, россиянка находилась в столице Таиланда вместе с ребенком, которого обнаружили одного в номере гостиницы и затем передали его бабушке. Российские дипломаты 22 сентября организовали встречу Владыко с прибывшей из Владивостока ее матерью. Посольство России информировало 23 сентября, что Владыко была оказана консульская помощь и диппредставительство более не занимается ее поисками.

В Королевской полиции Таиланда ТАСС ранее сообщили, что виза Владыко истекла 22 сентября. Как пояснили таиландские правоохранители, при истечении законного срока пребывания иностранного гражданина в Таиланде есть два варианта. Если нарушитель добровольно едет в аэропорт, сообщает об этом и уплачивает штраф, то в случае превышения срока пребывания до 30 дней он не будет внесен в черный список и ему не будет запрещен въезд в Таиланд. Но если нарушитель иммиграционного режима в течение длительного времени скрывался, то он будет задержан и отправлен в иммиграционную тюрьму примерно на две недели, пока решаются вопросы с его депортацией.

Таиландские полицейские задержали россиянку 21 октября "за превышение разрешенного срока пребывания" в стране.