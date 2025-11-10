В Смоленской области планируют начать строить радиологический корпус в 2028 году

Проектирование начнется в 2026 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Проектирование нового радиологического корпуса в Смоленской области начнется в 2026 году, строительство - в 2028, сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Могу анонсировать, благодаря решению президента [РФ Владимира Путина], поддержке Минздрава, мы получили решение - низкий поклон президенту, спасибо большое правительству РФ, [вице-премьеру РФ] Татьяне Голиковой, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, - мы получили решение о строительстве радиологического корпуса. В 2026 году - проектирование, в 2028 - уже строительство этого объекта", - сказал он.

По словам Анохина, в Смоленской области будет один из самых крупных комплексов - онкологический центр, радиологический корпус.

В 2026 году в регионе уже сдано в эксплуатацию здание онкологического диспансера, амбулатория принимает пациентов.

Также ведется строительство нового здания психиатрического диспансера.