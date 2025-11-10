В Казахстане приняты стандарты, регулирующие достижение углеродной нейтральности

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальные стандарты для достижения углеродной нейтральности и управления изменением климата приняты в Казахстане. Они необходимы для внедрения соответствующих технологий и повышения достоверности климатических данных, сообщили в министерстве торговли и интеграции республики.

"Республика Казахстан сделала важный шаг в области устойчивого развития: национальная система стандартизации пополнилась документами по управлению изменением климата и достижению углеродной нейтральности. КазСтандарт при министерстве торговли и интеграции разработал два новых национальных стандарта", - сказано в сообщении.

Это стандарты "Управление изменением климата. Переход к чистому нулю. Часть 1. Углеродная нейтральность" и "Руководство по углеродной нейтральности". Документы соответствуют международным стандартам, их принятие предусмотрено стратегией достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года.

Реализация стандартов позволит обеспечить согласование национальной системы мониторинга с международными практиками, повысить достоверность климатических данных, внедрить низкоуглеродные технологии, добавили в министерстве.