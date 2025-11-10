В Белоруссии заявили, что водители фур могут покинуть страну через любые КПП

Пресс-служба погранкомитета республики сообщила, что к 10 ноября перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" скопилось свыше 660 грузовиков

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозчики, оставившие свои автомобили в зонах ожидания, могут свободно покинуть Белоруссию через любые пункты пропуска. Об этом сообщил начальник 2-го главного управления Государственного пограничного комитета Руслан Микулич.

"За истекшие сутки сопредельная сторона приняла всего лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством грузовых автомобилей на территории, прилегающей к пункту пропуска ("Каменный Лог" - прим. ТАСС), принято решение о их передислокации в другие свободные для размещения грузовых транспортных средств зоны ожидания", - приводит его слова агентство БелТА.

Микулич напомнил, что с 09:00 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в действующих пунктах пропуска. "Хотелось бы обратить внимание: грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь через любые пункты пропуска", - пояснил он.

Пресс-служба погранкомитета республики сообщила, что к 10 ноября перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") скопилось свыше 660 грузовиков. За истекшие сутки контролирующие службы Литвы пропустили на свою территорию лишь 75 грузовых авто из 500 возможных. В данный момент сотрудники таможенных органов Белоруссии вручают водителям большегрузов официальные требования о перемещении авто на специальные оборудованные стоянки вблизи пунктов пропуска "Каменный Лог", "Котловка", "Бенякони" и "Берестовица".

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.