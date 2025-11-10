SCMP: в Китае уволили работника за прогулку в 16 тыс. шагов на больничном

Сотрудник подал иск против компании и суд встал на его сторону, потребовав от работодателя выплатить ему более 118 тыс. юаней в качестве компенсации за незаконное увольнение

ГОНКОНГ, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Китае был уволен из-за прогулки в более чем 16 тыс. шагов после подачи заявления о выходе на больничный. Об этом 9 ноября сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, 29 октября на официальном аккаунте Министерства юстиции КНР в социальных сетях появились данные об инциденте, который произошёл ещё в 2019 году в провинции Цзянсу на востоке страны.

Работник по фамилии Чэнь дважды оформлял отпуск по болезни из-за травмы спины, полученной на работе, предоставив необходимые медицинские документы, говорится в публикации. Отмечается, что мужчина пробыл на больничном около месяца и впоследствии вернулся к работе, однако через неделю вновь запросил больничный, сославшись на боли в ноге.

Компания, в которой работал Чэнь, спустя несколько дней после того как тот вновь запросил больничный, сообщила ему об увольнении. Причиной увольнения стали записи с видеокамер, на которых был зафиксировано, что мужчина в день подачи больничного прошел более 16 тыс. шагов, указывает SCMP.

Сотрудник подал иск против компании и суд встал на его сторону, потребовав от работодателя выплатить ему более 118 тыс. юаней (около $16 тыс.) в качестве компенсации за незаконное увольнение.

Дело об увольнении Чэня вызвало активные обсуждения в социальных сетях о правах работников в Китае. Многие пользователи посчитали, что компания действительно нарушила права сотрудника, подчеркивает газета.