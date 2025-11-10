Поезда Курского направления МЖД по техпричинам следуют с увеличенным интервалом

Компания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы следуют с увеличенным интервалом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня с 11:06 до 12:12 поезда МЦД-2 и пригородные поезда Курского направления в сторону Москвы по техническим причинам следовали по участку Царицыно - Люблино со снижением скорости. В связи с этим в настоящее время в пути задерживаются пригородные поезда Курского направления в сторону Москвы, поезда МЦД-2 следуют с установленным интервалом", - сказал собеседник агентства.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.