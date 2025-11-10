В Кузбассе высадили 4,3 млн деревьев в рамках нацпроекта

Это на 600 тыс. саженцев больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Кемеровской области высадили 4,3 млн деревьев на территории региона в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025 году. Это на 600 тыс. деревьев больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Кузбасс занял второе место в Сибирском федеральном округе по количеству деревьев, высаженных на весенней Международной эколого-патриотической акции "Сад памяти" и осенней Всероссийской акции "Сохраним лес". В общей сложности в этом году в регионе объем зеленых насаждений увеличился на 4,3 млн деревьев - на 600 тысяч больше, чем в прошлом году. Благодарю всех, кто принимал участие в этой важной для экологического благополучия региона работе - это более 27 тыс. человек: волонтеры, школьники, студенты, представители органов власти, коммерческих организаций", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка.

Уточняется, что на землях лесного фонда высажено 4,2 млн деревьев, еще 107 тыс. саженцев появились на улицах и во дворах городов и сел региона. Больше всего деревьев высадили в Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске, а также Ленинск-Кузнецком, Таштагольском и Юргинском муниципальные округах.

Годовой план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 145%. Так, работы проведены на площади в почти 1,5 тыс. из запланированных 1 тыс. га. При этом угольные и лесозаготовительные предприятия высадили 998 га "компенсационных" лесов.