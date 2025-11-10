В Прохладненском районе КБР в 2026 году капитально отремонтируют девять соцобъектов

Также в селении Прималкинское по нацпроекту "Семья" будет построена новая женская консультация

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Сразу пять школ в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР) капитально отремонтирую в 2026 году, также оснастят новым оборудованием три учреждения культуры. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"В предстоящем году планируем капитальный ремонт школ в Алтуде, Лесном, Малакановском, Прималкинском и Псыншоко, оснащение современным оборудованием учреждений культуры в Солдатской, Приближной и хуторе Ново-Покровском", - сообщил глава региона по итогам встречи с руководителем администрации Прохладненского района КБР Максимом Ломовым.

Также Казбек Коков отметил, что в селении Прималкинское по нацпроекту "Семья" будет построена новая женская консультация.