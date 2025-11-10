На Сахалине доля женщин-управленцев в угледобывающей отрасли увеличится до 25%

Число сотрудников-женщин планируется увеличить благодаря реализации проекта "Девушки рулят"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания (ВГК) впервые запустила проект по развитию женского лидерства на Сахалине, к 2027 году планируется нарастить долю женщин на руководящих позициях до 25%, для этого сотрудникам предложат курсы по лидерству с наставником и карьерное планирование. Об этом сообщила на проектной сессии "Девушки рулят", организованной при поддержке правительства Сахалинской области заместитель генерального директора по управлению персоналом ВГК Анна Демешкина.

"Мы делаем новый шаг в направлении развития женского лидерства. Компания всегда была заинтересована в том, чтобы привлекать сотрудников из числа жителей Сахалинской области. Мы продолжаем работу в этом направлении и создали проект "Девушки рулят", который объединяет возможности для обучения, трудоустройства и развития карьеры. Проект, который может изменить не только компанию, но и отрасль в целом. Мы верим в синергию: когда бизнес, власть и общество объединяют усилия, рождаются настоящие изменения", - отметила Демешкина.

По ее словам, число сотрудников-женщин планируется увеличить благодаря реализации проекта "Девушки рулят". "Проект для нас - это платформа, чтобы сегодня обсудить, как мы работаем с кадровым дефицитом, как мы создаем равные возможности, в том числе инклюзивную культуру. <…> Я верю, что нет мужских и женских профессий, а есть дело, которое выбирает человек. Мы уже доказываем, что женщины могут работать в отрасли: на нашем разрезе работают девушки, которые управляют самосвалами, экскаваторами, занимают как рабочие профессии, так и руководящие должности", - рассказала она.

На проектной сессии министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова выступила с докладом о совмещении профессиональной карьеры женщины и материнства.

"У нас в области стартовало движение "Счастливое материнство". <…> В этой программе есть несколько проектов: "Культурная эволюция" и "Проводники счастья". Всем понятно, что культурная эволюция - это как раз-таки о том, чтобы переломить у людей понимание о деторождении и о том, что сейчас молодые девушки не только должны заниматься карьерой, но и должны вовремя подумать о том, чтобы стать мамой", - подчеркнула министр.

О проекте "Девушки рулят"

Это проект развития инклюзивной рабочей среды и женского лидерства, реализуемый Восточной горнорудной компанией. Программа направлена на увеличение доли женщин в компании и развитие женского лидерства, создание среды равных возможностей для всех сотрудников.