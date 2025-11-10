Охотники в Белоруссии законно добыли рысь впервые за 40 лет

Охота на животное при этом разрешена только в отдельных районах Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Впервые за 40 лет в Белоруссии законно добыли рысь, сезон охоты на нее был открыт 1 октября. Об этом сообщило Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество охотников и рыболовов" (РГОО "БООР").

"На территории Шарковщинского охотничьего хозяйства учреждения "Верхнедвинская межрайонная организационная структура" РГОО "БООР" успешно добыт первый трофей рыси", - говорится в сообщении.

Охота на рысь была под запретом в Белоруссии около 40 лет и открылась с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, как и медведь, в республике имеет бинарный природоохранный статус - является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу республики. В ноябре 2024 года президент республики Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешил охоту на медведя и рысь в особом режиме, позволяющем регулировать их численность.

Добыча рыси разрешается на основании плана управления популяцией рыси в республике, утвержденного министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охота на рысь разрешена только в отдельных районах Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.

С начала октября до 31 декабря в республике идет сезон загонных охот на копытных охотничьих животных. Наиболее популярными объектами загонной охоты являются лось, благородный олень, косуля и кабан. В процессе охоты на рысь разрешается добывать как самцов, так и самок любого возраста, использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий. Также допускается применение нарезного или гладкоствольного охотничьего оружия.

Ранее БООР сообщило, что на 2025 год для изъятия в охотничьих угодьях БООР было согласовано 28 особей медведя.