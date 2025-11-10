В поселке и деревне Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Ограничения вводили 12 сентября

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных в деревне Долматово и поселке Челюскинцев Казанского муниципального округа Тюменской области, который ввели 12 сентября, отменен. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"Карантин по бешенству животных отменен в деревне Долматово и поселке Челюскинцев Казанского муниципального округа Тюменской области", - говорится в сообщении.

С 12 сентября в населенном пункте действовал запрет на проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории. Постановление об отмене подписано в региональном правительстве.