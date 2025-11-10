Курс "Основы нравственности" апробировали в вузах Ростовской области

Над ним работали как сотрудники местной семинарии, так и светские специалисты сферы высшего образования, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Разработанный в Ростовской области при участии православного духовенства учебник "Основы нравственности" успешно прошел апробацию в вузах региона, и вскоре опыт может быть масштабирован на другие регионы России, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

"В рамках работы Совета по теологии, который создан при главе митрополии, и в рамках работы Совета ректоров Ростовской области, мы пришли к выводу, что нужно писать некий курс, который бы был базовым для различных вузов Ростовской области. <…> Этот учебник был написан, он был апробирован в некоторых наших вузах. За более чем трехлетнее преподавание этого предмета, - а преподают его священнослужители, которые имеют высшее светское образование, имеют кандидатские степени и имеют высшее духовное образование, - ни одного инцидента межнационального или межрелигиозного не произошло", - сказал митрополит, отметив успешность эксперимента.

Он пояснил, что над курсом работали как сотрудники местной семинарии, так и светские специалисты сферы высшего образования. Его попытались выстроить таким образом, чтобы он был универсальным как для исповедующих православие, так и для тех, кто придерживается других религий, является атеистом или не определился в своем мировоззрении.

"Он написан с позиции христианской антропологии, то есть зрения на человека как на высшее творение Божие, не просто как на биологическую субстанцию - потому что именно отсюда берет начало нравственность. И этот курс [мысли] свойственен и для других авраамических религий, как иудаизм и ислам. <…> Нравственность - это же основа нашей жизни для всех: и для верующих, и для неверующих, и для православных, и для инославных. Значит, мы должны находить точки соприкосновения", - отметил глава митрополии.

По его мнению, значительную роль в апробации нового курса сыграла подача материала. "Когда человек делится своим мировоззрением, своим жизненным опытом, вступает в дискуссию тактично, аккуратно - именно это сейчас и требуется нашей молодежи. Если мы будем говорить открыто о тех проблемах, которые существуют, не замалчивать их, не просто менторским тоном сообщать какие-то нормы, а именно вступать в диалог, пытаясь понять наших собеседников, - именно это и будет залогом успеха этого предмета дальше", - уверен митрополит.

Он добавил, что учебный курс уже прошел оценку на профильных кафедрах ряда авторитетных вузов, были получены замечания, в соответствии с которыми внесены корректировки. "Сегодня этот учебник "Основы нравственности" находится на рассмотрении и экспертизе в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Я думаю, что получит положительный отклик, и этот опыт можно будет транслировать и в другие регионы", - уточнил митрополит.