В регионах ПФО ожидается теплая и дождливая погода

В отдельных региона округа синоптики прогнозируют похолодание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Теплая и дождливая погода прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе. Температурный фон в ряде регионов ожидается на 4-7 градусов выше климатической нормы, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

В Саратовской области в течение недели пройдут небольшие и умеренные дожди, возможно ухудшение видимости из-за тумана. "В настоящее время в регион поступает тепло с южных районов страны, поэтому температурный фон по области выше климатической нормы на 5-7 градусов. В ночные часы температура воздуха от плюс 2 до плюс 7 градусов, в дневные часы от плюс 6 до плюс 11", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

В Пермском крае неделя ожидается очень теплой, с температурой воздуха на 4-6 градусов выше климатической нормы. "Начиная с 14 ноября, ожидается интенсивный вынос воздушных масс из субтропических широт Атлантики вплоть до Урала, что приведет к мощному потеплению и, возможно, к обновлению суточных рекордов тепла 14-15 ноября. Также на неделе сохранится избыток осадков в восточной части края", - сообщили в Пермском центре геоинформационных систем.

В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, на неделе будет ветрено, пасмурно и дождливо. Наибольшее количество осадков синоптики прогнозируют на четверг. Температура воздуха в первой декаде ноября ожидается выше нормы на 4 градуса. Дневные температуры достигнут 6-8 градусов тепла.

В Ульяновской области на неделе ожидается неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, со вторника по четверг ожидается небольшой дождь. Ночные температуры сохранятся положительными - от плюс 2 до плюс 5 градусов, дневные достигнут плюс 6-8 градусов.

По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кировской области в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, по ночам будет минус 2 - 4 градуса, днем 0 - минус 2.

Похолодание в отдельных регионах

По данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник в республике сохранится облачная погода с небольшими дождями при температуре до плюс 7 градусов. С середины недели ожидается заметное похолодание - в ночь на 12 ноября температура опустится до минус 4 градусов, возможны мокрый снег и гололедица на дорогах.

В Чувашии облачная и дождливая погода сохранится в ближайшие дни, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Небольшое похолодание прогнозируется 12 ноября, когда после плюсовых значений дневная температура снизится до минус 1 градуса, а по ночам достигнет минус 4 градусов.

В Чувашии без паспортов готовности в связи с началом отопительного сезона остаются три теплоснабжающие организации из 61, сообщил на совещании в региональном правительстве глава Минстроя республики Владимир Максимов. Акты о готовности к зиме получили 19 муниципальных образований, еще четыре округа устраняют замечания. Паспорта готовности необходимо получить к 15 ноября. Министр также сообщил, что с начала отопительного сезона в Чувашии зафиксировано 76 аварийных ситуаций, что на 13% больше прошлогоднего периода.

В Удмуртии на неделе ожидаются температурные колебания. В ближайшие сутки температурный фон понизится, в северной половине республики он откажется в пределах 0 - минус 4 градусов, в южной половине 0 - плюс 3 градусов с вероятностью гололедицы на дорогах. В четверг ночью похолодает до минус 7 градусов, а днем потеплеет до плюс 2 с дождями и мокрым снегом. К пятнице вновь установится теплая погода с температурой до плюс 7 градусов и дождями.

В Удмуртии 10 ноября завершился пожароопасный сезон, сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своем Telegram-канале. В регионе по итогам сезона увеличилось число ландшафтных пожаров, но их площадь снизилась в два раза. Лесных пожаров стало почти в два раза меньше - всего девять. Все очаги удавалось локализовать в первые же сутки.