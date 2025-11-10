Депутат Рады Нагорняк указал сроки отключения света на Украине

Электричество будут отключать до конца отопительного сезона

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что на Украине электричество будут отключать до конца отопительного сезона.

"Свет будут отключать до конца отопительного сезона", - приводит его слова украинское издание "Инсайдер".

7 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что предстоящая зима в стране будет очень тяжелой. Эту точку зрения разделяют местные эксперты и депутаты.

О значительных повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах власти Украины заявили 10 октября. Начались массовые аварийные многочасовые отключения света. 8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.