В Югре инвестиции в строительство кампуса на базе ИНТЦ составят 17,9 млрд рублей
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство университетского кампуса на базе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Юнити парк" в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа составит 17,9 млрд рублей. Об этом говорится в сопроводительной презентации заместителя губернатора региона Елены Майер.
"Земельный участок [под строительство университетского кампуса] составляет 81,7 кв. м. Срок реализации - 4 квартал 2029 года. Объем инвестиций - 17,9 млрд рублей", - говорится в презентации представленной в ходе Дней Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Совете Федерации.
Майер отметила, что в состав научно-технологического парка вошел центр высоких биомедицинских технологий, который станет основой для формирования новой научно-технологической, клинической и образовательной системы национального уровня. "На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы лабораторного корпуса и энергоцентра. Общая готовность объекта составляет почти 30%", - сказала она.
Кроме того, вице-губернатор сообщила, что на территории региона планируется создать образовательный кластер креативных индустрий в рамках федерального проекта "Профессионалитет" на базе Советского политехнического колледжа. "В рамках нацпроекта "Образование" уже создано три кластера [в рамках проекта] "Профессионалитет", но при этом федеральная пилотная площадка для подготовки кадров в сфере креативных индустрий - Советский политехнический колледж - на сегодня не имеет кластера [в рамках проекта] "Профессионалитет". Поэтому мы просим рекомендовать Министерству просвещения РФ рассмотреть нашу заявку о создании кластера креативных индустрий на базе Советского политехнического колледжа", - обратилась она к сенаторам.
Научно-технологический центр "Юнити парк" - инфраструктурный проект в Сургуте, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Его строительство поддержал президент России Владимир Путин. Здесь планируется создать 5,6 тыс. рабочих мест, из них 1,6 тыс. - высокопроизводительных. ИНТЦ - это единственный подобный объект, создаваемый в настоящее время в Уральском федеральном округе и единственный в России, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе.