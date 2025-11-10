В Югре инвестиции в строительство кампуса на базе ИНТЦ составят 17,9 млрд рублей

На территории региона планируется создать образовательный кластер креативных индустрий на базе Советского политехнического колледжа, сообщила заместитель губернатора Елена Майер

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство университетского кампуса на базе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Юнити парк" в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа составит 17,9 млрд рублей. Об этом говорится в сопроводительной презентации заместителя губернатора региона Елены Майер.

"Земельный участок [под строительство университетского кампуса] составляет 81,7 кв. м. Срок реализации - 4 квартал 2029 года. Объем инвестиций - 17,9 млрд рублей", - говорится в презентации представленной в ходе Дней Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Совете Федерации.

Майер отметила, что в состав научно-технологического парка вошел центр высоких биомедицинских технологий, который станет основой для формирования новой научно-технологической, клинической и образовательной системы национального уровня. "На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы лабораторного корпуса и энергоцентра. Общая готовность объекта составляет почти 30%", - сказала она.

Кроме того, вице-губернатор сообщила, что на территории региона планируется создать образовательный кластер креативных индустрий в рамках федерального проекта "Профессионалитет" на базе Советского политехнического колледжа. "В рамках нацпроекта "Образование" уже создано три кластера [в рамках проекта] "Профессионалитет", но при этом федеральная пилотная площадка для подготовки кадров в сфере креативных индустрий - Советский политехнический колледж - на сегодня не имеет кластера [в рамках проекта] "Профессионалитет". Поэтому мы просим рекомендовать Министерству просвещения РФ рассмотреть нашу заявку о создании кластера креативных индустрий на базе Советского политехнического колледжа", - обратилась она к сенаторам.

Научно-технологический центр "Юнити парк" - инфраструктурный проект в Сургуте, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Его строительство поддержал президент России Владимир Путин. Здесь планируется создать 5,6 тыс. рабочих мест, из них 1,6 тыс. - высокопроизводительных. ИНТЦ - это единственный подобный объект, создаваемый в настоящее время в Уральском федеральном округе и единственный в России, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе.