Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю

В регионе прогнозируется минусовая температура, возможно выпадение первого снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям поменять на автомобилях летнюю резину на зимнюю из-за прогнозируемых в регионе погодных условий.

"Уже необходимо сменить резину, чтобы избежать аварийных ситуаций и комфортно управлять автомобилем, так как из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, а водитель может потерять управление", - сказали в пресс-службе министерства.

Там добавили, что в конце текущей недели в регионе прогнозируется минусовая температура, возможно выпадение первого снега.