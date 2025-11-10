Эдельгериев: темпы потепления Арктики требуют неотложных мер

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов подчеркнул, что для принятия эффективных решений необходимо провести объективную оценку будущих изменений климата и их влияния на отрасли экономики, инфраструктуру, реализацию инновационных проектов, а также здоровье и образ жизни населения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Темпы потепления, наблюдаемые в Арктической зоне РФ (АЗРФ), а также их последствия требуют принятия неотложных мер по адаптации к изменениям климата. Об этом говорится в приветственном послании специального представителя президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслана Эдельгериева к участникам международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика".

"Изменение климата является серьезным вызовом для социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Темпы потепления и последствия изменения климата, наблюдаемые в Арктике, уже сейчас требуют принятия неотложных мер по адаптации к изменению климата, предупреждению негативных последствий, снижению ущерба и эффективного использования открывающихся возможностей", - говорится в приветственном слове Эдельгериева, которое зачитал заместитель руководителя Сибирского отделения РАН Андрей Бударин.

В послании Эдельгериев также подчеркнул, что для принятия эффективных решений необходимо провести объективную оценку будущих изменений климата и их влияния на отрасли экономики, существующую инфраструктуру, реализацию инновационных проектов, а также здоровье и образ жизни населения. "Поэтому особое внимание уделяется развитию научных исследований и планированию адаптационных мероприятий. На это направлен целый ряд принятых за последнее время нормативных документов, в том числе "План адаптации к изменениям климата Арктической зоны Российской Федерации", который содержит приоритетные адаптационные мероприятия", - говорится в обращении.

Кроме того, Эдельгериев подчеркнул важность постоянного диалога научного сообщества, органов власти и бизнеса для поступательного и эффективного развития АЗРФ. "Уверен, что международный деловой форум "Большая Сибирь и Арктика" станет авторитетной экспертной площадкой для обсуждения самых важных вопросов и перспективных идей", - говорится в послании.

