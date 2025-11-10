Правкомиссия одобрила запрет на выдворение служащих в ВС РФ иностранцев

Мера в том числе коснется тех иностранных граждан, которые участвуют в СВО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменение в законодательство РФ, по которому будет установлен запрет на выдворение или выдачу иностранцев, которые служат в Вооруженных силах РФ и участвуют в боевых действиях, в том числе в СВО. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в материалах.

Согласно предлагаемым изменениям, вместо административного выдворения для указанных иностранных граждан будет предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов, согласно предполагаемым изменениям, за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований для иностранцев, служащих в российской армии, вместо выдворения может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от года до семи лет.

Также комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Правительства РФ о внесении изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. "Это нововведение предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству, если указанное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях РФ либо проходившим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшим в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или воинских формирований РФ", - разъяснил заместитель председателя Правления АЮР.

По его словам, в дополнение к названным законопроектам рассматривается проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Законопроектом предлагается уточнить, что в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства не принимаются решения о запрете въезда в РФ, нежелательности пребывания или проживания на территории страны, если такой гражданин проходит или ранее проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, участвовал в боевых действиях. "Если законопроект будет принят, в отношении указанной категории лиц также не будет приниматься решение о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России. Им не смогут отказать в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования) и вида на жительство", - заключил Черепанов.