В Щербинке освободили от незаконных коммерческих строений водоохранную зону реки Десна

Самострой полностью демонтировали, а прибрежную территорию привели в надлежащее санитарное состояние

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Контроля Москвы" пресекли факт нецелевого использования земельного участка по итогам обследования территории Новомосковского административного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы.

Так, в деревне Мостовское, на берегу одной из крупнейших рек на территории ТиНАО, были обнаружены четыре строения общей площадью 20 кв. м и оборудованная мангальная зона.

"Одноэтажные постройки, возведенные без оформления разрешительной документации, сдавались в аренду. При этом данные строения коммерческого назначения находились в водоохранной зоне, в границах которой запрещено возведение каких-либо объектов и ведение коммерческой деятельности", - уточнил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что самострой полностью демонтирован, прибрежная территория реки приведена в надлежащее санитарное состояние. Глава контрольного ведомства заверил, что инспекция продолжит регулярный мониторинг береговых полос в столице на предмет незаконной застройки и соблюдения особого статуса водоохранных зон.