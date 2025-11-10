Омбудсмен Сорока: для защиты прав человека в Донбассе нужно сократить бюрократию

Законодательное закрепление понятия "требование уполномоченного" позволит ускорить защиту граждан, заявила омбудсмен в ЛНР Анна Сорока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Законодательное закрепление понятия "требование уполномоченного", выполнение которого позволит сократить число и сроки прохождения бюрократических процедур при выявлении нарушений прав человека, позволит уполномоченным ускорить защиту граждан в регионах Донбасса и Новороссии - такое мнение высказала омбудсмен в ЛНР Анна Сорока.

"Думаю, что наши исторические регионы нас поддержат, очень актуально поднять вопрос <…> о понятии (законодательном закреплении понятия, - прим. ТАСС) "требование уполномоченного". Потому что, когда мы выезжаем, выявляем грубые массовые нарушения прав человека, возвращаемся, пытаемся что-то доказать, бывает, это все очень сложно, огромное количество писем. И медленный процесс, конечно же, делает зачастую жизнь человека очень сложной, подвергает ее опасности. Поэтому, конечно же, учреждение такого понятия как "требование уполномоченного", конечно же, взвешенного, обоснованного именно в контексте грубого и массового нарушения прав человека является, на наш взгляд, очень актуальным и затребованным", - сказала она на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Совершенствование правового регулирования института уполномоченных по правам человека Российской Федерации: новые вызовы, новые решения".

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин отметил, что в регионе считают необходимым законодательно закрепить статус аппарата регионального омбудсмена, а также компетенций его сотрудников. "Сегодня сотрудники аппарата при временном отсутствии уполномоченного или большом потоке обращений вынуждены осуществлять некоторые его полномочия без надлежащего правового регулирования", - подчеркнул он.

Также он добавил, что в целях обеспечения реальной возможности проведения полноценной проверки при рассмотрении жалоб граждан необходимо наделить региональных омбудсменов правомочиями, которые не позволят компетентным органам уклоняться от проведения проверок по поручению уполномоченного. Он предложил вернуться к рассмотрению вопроса об установлении на федеральном уровне нормы об ответственности должностных лиц за воспрепятствование деятельности региональных уполномоченных.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай отметил эффективность участия омбудсменов в судах. "Убежден, что заключение уполномоченного является одним из эффективных инструментов применения мягкой силы при защите прав граждан в судах", - сказал он.