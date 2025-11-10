Охлобыстин, Певцов и Запашный исполнят новогодние мечты детей из ЛДНР

Артисты зачитали пожелания подопечных фонда "Орион", размещенные на "Елке желаний"

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Актер Иван Охлобыстин, народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов и народный артист РФ генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный во время ежегодной встречи членов попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив "Орион" огласили мечты детей, участвующих в новогодней акции "Елка желаний", и пообещали их исполнить, передает корреспондент ТАСС.

Новогодние письма с пожеланиями написали маленькие подопечные фонда, получившие в 2025 году медицинскую и адресную гуманитарную поддержку от "Ориона". В 2025 году фонд планирует доставить около 1 тыс. подарков детям из Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской области на новогодние елки.

"Виктор Белоусов, 16 лет. Город Макеевка, ДНР. Мечтает об игровом ноутбуке", - прочитал новогоднее желание молодого человека Охлобыстин. "Вообще не сомневаюсь, все будет", - пообещал актер. По сложившейся традиции Охлобыстин несколько лет посещает детские елки в Донецке, чтобы лично поздравить молодое поколение.

В свою очередь Запашный сообщил, что Роман Коструб из Донецка мечтает о компьютере с клавиатурой, мышкой и наушниками. "Никита Давыдов, шесть лет, город Донецк, ДНР. Мечтает получить на Новый год телефон. Мечтает, значит, получит", - прочитал послание Певцов.

Попечительский совет фонда возглавляет Ксения Шойгу. 10 ноября она зачитала желание семилетней Тани Федуловой из Пантелеймоновки (ДНР). "Мечтает получить в подарок мягкие игрушки: дельфина и касатку. А для младшего трехлетнего братика - игрушечный желтый автобус", - добавила она.

Деятельность фонда направлена как на поддержку жителей новых регионов России, так и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов. Так, фонд поддерживает профессиональный и массовый спорт для детей исторических и пострадавших регионов, оказывает помощь ветеранам СВО. "Одним из приоритетов на 2026 год является реабилитация ветеранов военных действий. Наш фонд помогает людям получать протезы, которые они не могут себе позволить. В текущих условиях с новыми технологиями это становится особенно актуальным. Мы также поддерживаем приюты, с которыми сотрудничаем, и это замечательно", - поделился Охлобыстин.

В рамках встречи попечителей фонда подводились итоги 2025 года и планировались инициативы на 2026. Среди проектов также гуманитарная помощь, адресная поддержка пострадавших, проведение физкультурных и культурных мероприятий, строительство спортивных адаптационных площадок, а также работа по отдельным запросам ВС РФ, нуждающихся граждан России и обращениям администраций исторических регионов.