В Карелии ликвидировали лесную свалку площадью более 1,5 тыс. куб. м

Мусор годами сбрасывали на неарендованную территорию лесного фонда

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Крупную свалку площадью более 1,5 тыс. куб. м ликвидировали в Суоярвском лесничестве неподалеку от поселка Лоймола в Карелии. Мусор годами сбрасывали на неарендованную территорию лесного фонда, сообщили в Минприроды республики.

"В Суоярвском лесничестве ликвидировали большую лесную свалку. Навалы мусора объемом более 1 500 куб. м. вдоль лесной дороги неподалеку от поселка Лоймола убрали силами лесничества, КЭО и ПМУП "Автоспецтранс", - сказано в сообщении.

К уборке мусора работники лесничества приступили осенью 2024 года. К работам присоединился "Карельский экологический оператор", который помогал с крупными навалами с помощью техники. Позже к уборке подключилось предприятие "Автоспецтранс". В начале ноября его сотрудники помогли вывезти порядка 120 куб. м отходов. Остатки работники участковых лесничеств убрали вручную.