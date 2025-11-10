На юге России с середины недели пройдут дожди

В частности, осадки выпадут на Кубани и в Адыгее

МАЙКОП, 10 ноября. /ТАСС/. Теплая погода с температурными показателями в низовьях Волги, Дона и на склонах Кавказа до 10-15 градусов, в Крыму и на Кубани до 13-18 прогнозируется на юге России до конца недели. Однако со вторника в ряде регионов пройдут дожди, местами сильные.

В Краснодарском крае, где погоду продолжит формировать обширный антициклон, с понедельника началось кратковременное потепление. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), температура воздуха днем по краю, включая черноморские курорты, будет подниматься до 22 градусов выше нуля, в горной местности - до 12 градусов тепла.

Со среды на Кубани и в Адыгее, по данным сервиса "Яндекс погода", ожидаются дожди, которые на несколько градусов собьют температуру воздуха. По ночам столбики термометров в республике будут опускаться до 8-9 градусов тепла, в субботу - до 7 градусов. Днем остывший за ночь воздух сможет прогреваться до 15-17 градусов, во вторник и среду - до 20 градусов. В отдельные дни в двух регионах в утренние часы будут держаться туманы, что ограничит приток солнечного тепла.

В Ростовской области на этой неделе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами туманы, изморось, ветер до 10 м/с. Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений на реках Ростовской области в ближайшие сутки не ожидается.

Погода в регионах Волжского бассейна в ЮФО

Как сообщила ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева, в регионе пока сохраняется солнечная и теплая для первой половины ноября погода, но антициклон постепенно разрушается и отступает на восток.

"По северу области уже оказывает влияние барическая ложбина и фронтальные зоны. С 12 ноября в основном по северным районам области ожидаются дожди, местами умеренные. В Волгограде только 13 ноября числа мы ожидаем небольшой дождь и днем умеренный дождь. <...> Тепло пока сохранится, ночные температуры от 0 до "плюс" 5 градусов, дневные температуры - плюс 8 13 градусов, местами до 15 градусов тепла", - сказала Алатырцева.

Она также отметила, что ближе к концу недели в отдельных районах области возможно понижение до минусовой температуры. Это затронет северные районы региона, и там на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Переменная облачность, по данным Гидрометцетра Астраханской области, будет сохраняться в течение всей недели, в воскресенье пройдут дожди. Средняя температура воздуха в дневные часы сохранится на уровне 13 градусов тепла, ночью столбики термометров будут понижаться до 4 градусов минимально.

О погоде в Крыму

Как сообщается на ресурсах Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холодный фронтальный раздел южного циклона нарушит установившуюся в регионе теплую осеннюю погоду 12 ноября. Придут дожди, в отдельных районах сильные, сопровождаемые ветром с порывами днем до 10-15 м/с, в южных районах и в горах с - до 20 м/с. Температура воздуха в среду днем понизится до 15-17 градусов в Симферополе и до 13-15 градусов - в Севастополе. В пятницу и субботу дождей в Крыму не прогнозируют, небольшие осадки возможны в воскресенье.

Температура морской воды на побережье Новороссийска, Геленджика, Сочи и Туапсе - 17 градусов тепла, на побережье Анапы - 16 градусов. В Азовском море, в отличие от Черного моря, существенно холоднее: в акватории Еска - 10 градусов, Темрюка и Приморско-Ахтарска - 11 градусов.