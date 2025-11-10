В Карелии запустят программу для поддержки семейных ценностей

Проект станет ключевой точкой притяжения для молодых пар, предоставляя ресурсную, социально-педагогическую, психологическую и правовую поддержку

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии планируют запустить в 2026 году комплексную программу для поддержки семейных ценностей "Клуб молодых семей". Он направлен на поддержку молодых пар и популяризацию активной формы совместного досуга, сообщили в управлении по молодежной политике республики.

"В рамках реализации программы "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети" в 2026 году начнет работу новая комплексная программа "Клуб молодых семей". Проект станет ключевой точкой притяжения для молодых пар, предоставляя ресурсную, социально-педагогическую, психологическую и правовую поддержку, а также популяризируя активные формы совместного досуга", - сказано в сообщении.

Успешный опыт работы с молодежью в Петрозаводске планируют масштабировать на восемь муниципальных районов Карелии, где ключевым событием станут выездные школы молодых родителей. В рамках школ запланировано проведение семинаров для будущих родителей и молодых семей с участием междисциплинарной команды ведущих специалистов из столицы республики.

"Инициативу проведения программы "Клуб молодых семей", разработанную управлением по молодежной политике, поддержали правительство Карелии, районные администрации, а также профильные общественные организации. Это позволило сформировать программу, глубоко учитывающую запросы и специфику жизни молодых семей в разных уголках региона", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что особое место в работе школ займет сбор и анализ конкретных запросов и потребностей молодых родителей. Полученные данные лягут в основу дальнейших решений и программ, реализуемых правительством республики для повышения качества жизни и поддержки молодых семей.