В РВИО рассказали о специфике премии имени Тарле

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что награда предназначена не только ученым, но и просветителям, несущим историческое знание широкой аудитории

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Историческая премия Российского военно-исторического общества (РВИО) имени Евгения Викторовича Тарле предназначена не только ученым, но и просветителям, несущим историческое знание широкой аудитории, что отличает ее от одноименной премии Российской академии наук. Об этом ТАСС рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

"Ранее в России была академическая премия Тарле, присуждаемая Академией наук. Но она [предназначена] ученым, а наша премия - именно просветительская. Она направлена как ученым, так и просветителям, которые доносят свои знания и исследования до самого широкого круга зрителей и читателей", - сказал он.

Мягков рассказал, что на расширенном заседании Научного совета РВИО при вручении премии неоднократно отмечалась "важность этой премии для сегодняшнего дня". "Безусловно, эта премия будет способствовать продвижению исторических знаний среди широкого округа нашего населения", - отметил он.

По его словам, на премию этого года было подано более 30 заявок, по результатам работы комиссии только три из них стали ее лауреатами. "Эта премия будет ежегодной. Конечно, будет тщательный отбор, и получать ее будут самые достойные", - заключил научный директор РВИО.

Историческая премия имени Евгения Викторовича Тарле была вручена в пятницу в МГИМО МИД РФ на расширенном заседании Научного совета РВИО. Лауреатами премии этого года стали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) (премия I степени), директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", публицист Егор Яковлев (премия II степени) и старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кандидат исторических наук Алексей Исаев (премия III степени).

В историческом сообществе 2025 год был объявлен Годом памяти известного историка Евгения Викторовича Тарле. "Одно из центральных событий этого года - учреждение и вручение ежегодной премии имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества. <...> Эта премия будет вручаться отныне ежегодно, в канун дня рождения историка", - отметил на вручении премии помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.