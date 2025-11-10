В Смоленской области создадут два современных полигона по утилизации мусора

Их построят до конца 2028 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. В Смоленской области создадут два современных полигона по сортировке и утилизации мусора до конца 2028 года, так как большинство действующих полигонов переполнены и к этому сроку должны быть закрыты, сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Совместно с Росприроднадзором было принято решение создать несколько новых крупных полигонов. В настоящий момент мы говорим о двух таких проектах. Первый, это ключевой полигон, который находится в Смоленске, речь идет о его развитии и расширении. Сейчас документация по нему находится в Главгосэкспертизе, прошла экологическую экспертизу, и надеюсь, что в следующем году мы приступим к его расширению по самым современным стандартам, с учетом сортировки и переработки отходов на самом высоком уровне", - сообщил Анохин.

Второй полигон власти региона намерены создать в западной части Смоленской области, где идет поиск площадки "в удаленности от всех населенных пунктов". "Рассчитываем, что приступим к его проектированию в следующем году. В противном случае у нас просто будет экологическая катастрофа, потому что все полигоны переполнены, более 20 лет ничего не строилось", - подчеркнул губернатор.

По его словам, создание полигона в Смоленске власти намерены завершить до конца 2026 года, строительство второго полигона будет завершено к концу 2028 года.