В Русском доме в Берлине открылась выставка конкурса "Снимай науку!"

В экспозиции представили работы победителей и финалистов фотоконкурса

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка "Снимай науку!", приуроченная к Всемирному дню науки за мир и развитие, открылась в Русском доме в Берлине. Она продлится до 31 июля 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции представлены работы победителей и финалистов конкурса "Снимай науку" 2025 года. Фотографии раскрывают разные грани научного мира: от макросъемки природных процессов до наблюдений за космосом и повседневной работой исследователей. Заглянув на выставку, можно увидеть абсолютно разные сюжеты: замерзший мыльный пузырь, отражающий свет, подобно хрустальному шару; бурлящую хромосферу Солнца, создающую ощущение дыхания живого организма, и пейзажи острова Итуруп. Каждая работа наполнена вниманием к деталям и напоминает о том, что наука не только создает знания, но и учит видеть красоту в самом процессе познания.

"Выставка работ финалистов и призеров творческого конкурса "Снимай науку!" в Русском доме в Берлине дает немецкой публике возможность увидеть достижения российской науки и творчество наших ученых. Мы сотрудничаем с каналом "Наука" с 2021 года, и с каждым годом выставка становится все более узнаваемой и популярной среди наших посетителей. Они с интересом и любопытством рассматривают фотографии, словно открывая окно в удивительный мир российской науки: видят, как работают современные ученые, знакомятся с чудесами природы, восхищаются красотой животного мира и невероятными кадрами, сделанными с помощью микроскопов и телескопов", - рассказала корреспонденту ТАСС заместитель директора Русского дома в Берлине Светлана Некрасова. Она подчеркнула, что фотографии не только вдохновляют, вызывают вопросы и порождают новые идеи, но и позволяют взглянуть на привычное глазами исследователя.

Всероссийский фотоконкурс "Снимай науку!" проводится с 2017 года. В 2025 году можно было подать заявки в семи основных номинациях: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии", "Природа", "Наука вокруг", "Космос", а также в двух специальных номинациях: "Политехника" и "Перспектива", где призами являются эксклюзивное издание "100 удивительных экспонатов из коллекции Политехнического музея" и день в Российском научном фонде и в Сколтехе.

Ежегодно с 2002 года 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Он приурочен к Международной неделе науки и мира, которая проводится с 1989 года в ноябре, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1988 года. Целью является повышение осведомленности общественности о значении науки для устойчивого развития, поощрение международных проектов по совместному использованию научных достижений, стимулирование поддержки научной деятельности со стороны национальных государственных органов, а также информирование и вовлечение граждан в науку.