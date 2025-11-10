В Москве до 2028 года за счет города построят три колледжа

Новые образовательные учреждения суммарно рассчитаны более чем на 22 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Три колледжа построят в течение трех лет на западе, северо-западе и юго-востоке столицы в рамках городской адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тыс. человек. Объекты включены в адресную инвестиционную программу столицы на 2026-2028 годы", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Так, в Южном Тушине студенты смогут получить образование в области строительства, промышленности (в том числе медицинской и химической), IT, транспорта. В Люблине будут представлены программы по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.

"Приступить к строительству трех колледжей планируется в 2026 году. Все проекты предусматривают создание комфортной образовательной среды для студентов - с учебными аудиториями, лабораториями, мастерскими для практических занятий, спортивными залами и другими помещениями. Общая площадь возводимых объектов составит около 150 тыс. кв. м. Помимо этого, планируется выполнить благоустройство прилегающих территорий с озеленением и установкой малых архитектурных форм", - уточнил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Кроме того, на прилегающих территориях планируется установить информационные щиты, проложить подъездные дороги, пешеходные дорожки, организовать велопарковки. Также появятся зоны для внеклассных мероприятий, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. "Все проекты предусматривают создание безопасной и благоприятной среды для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья", - заверили в комплексе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2026-2028 гг. в столице планируют построить 195 объектов образования.