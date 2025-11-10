В регионах Северо-Запада ожидаются похолодание и сильный ветер

В Вологодской области установятся отрицательные температуры и ночью, и днем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Метели, сильный ветер и похолодание ожидаются во многих регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

По данным Севгидромета, 10 ноября с выходом активного циклона с Атлантики в Архангельской области ожидается штормовая погода. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в восточных районах - сильный снег. Могут отмечаться и гололедные явления, а ветер может достигать в порывах 15-19 м/с. "Во вторник влияние циклона будет ослабевать, в конце недели очередной атлантический циклон ухудшит погоду в Поморье. Температура воздуха в ночные часы минус 2-7 градусов, при прояснениях в середине недели на северо-востоке области - до 15 градусов мороза; в дневные часы от минус 4 до плюс 1, в конце недели в южных районах до плюс 7 градусов", - отметили в Севгидромете.

В Республике Коми объявлено предупреждение об усилении ветра до 21 м/с в северных районах республики. По данным ЦГМС региона, в понедельник территория республики попадет под влияние активного циклонического вихря, который несет снегопады, метели, заносы на дорогах. Затем, с отходом циклона на восток, усилятся морозы - до минус 30, на юге региона от нуля до минус 5 градусов. С 13 ноября прогнозируется кратковременная оттепель.

Сильный ветер синоптики фиксируют и на побережье Мурманской области, и в Баренцевом море - до 22 м/с. В начале недели по региону местами пройдет снег, температура воздуха составит 1-6 градусов мороза. К 12 ноября немного потеплеет - от минус 3 до плюс 2 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) в начале недели снег, местами сильный, метель, гололедно-изморозевые отложения. Ветер в западной половине округа западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура минус 3-8 градусов, на востоке округа - минус 13-18 градусов.

В Вологодской области установятся отрицательные температуры и ночью, и днем, будет подмораживать до минус 2-5 градусов, на дорогах гололедица. 13 ноября очередной циклон принесет дожди и кратковременное потепление до плюс 1-6 градусов, но уже вечером 14 ноября придет похолодание. На выходных дождь перейдет в снег, подморозит, сформируется снежный покров. По данным Карельского гидрометцентра, с начала недели среднесуточная температура понизится до 0 и ниже, что является нормой для данного периода. Преобладающие минимальные температуры от плюс 1 до минус 4, днем от минус 2 до плюс 2 градусов. В середине недели возможны непродолжительные всплески тепла.

Теплый ноябрь

"Начало рабочей недели в Новгородской области выдастся пасмурным, местами по области пройдут небольшие дожди. В предстоящие сутки температура воздуха будет мало меняться: от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Затем нас будет ждать похолодание: гребень высокого давления принесет пару дней с прояснениями в облачности и без существенных осадков. А к концу недели на нашу территорию вместе с новыми циклонами придет первый мокрый снег", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

На территории Псковской области ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью и днем от плюс 2 до плюс 7 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до выходных. Начиная с субботы ожидается похолодание и мокрый снег с дождем: днем будет около плюс 2 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до минус 1 градуса.

Типичная в целом для этой поры ноября погода ожидается в Калининградской области на начавшейся неделе. В основном будет облачно, без существенных осадков, дождь если и пройдет, то лишь местами и кратковременно, сообщают синоптики. Ночью и по утрам вновь прогнозируется местами туман, видимость в нем составит 500 - 1 000 м. Ветер ночью до 5-6 м/с, днем на побережье в отдельные дни около 10 м/с. Температура воздуха в первую половину недели составит до плюс 11 градусов. Во вторую половину рабочей недели - четверг и пятницу, по предварительным данным местных метеорологов, возможны температурные перемены. Так, по данным официального сайта Гидрометцентра по региону, в Калининграде в четверг прогнозируется 6 градусов тепла ночью и 10 градусов днем, а уже пятницу плюс 1 и плюс 3 градуса соответственно.