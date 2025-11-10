ГД 11 ноября обсудит законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября обсудят законопроект, направленный на закрепление кадров в системе здравоохранения и преодоление кадрового дефицита. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума во вторник, 11 ноября, обсудит законопроект, который направлен на обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита", - сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, "целью принятия закона является обеспечение качественной медицинской помощи". "Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонала", - отметил Володин.