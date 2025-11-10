В Курской области работники соцсферы получат компенсации зарплат

Их выплатят при поддержке кабмина

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Курская область получит поддержку со стороны правительства РФ в части компенсации затрат, связанных с выплатами 2/3 зарплат сотрудникам соцобеспечения и образования в связи с простоем из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн по итогам встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

"Власть поддержит регион с финансированием компенсации затрат, связанных с выплатами 2/3 зарплат сотрудникам соцобеспечения и образования в связи с вынужденным простоем приграничных учреждений после событий августа 2024 года. Поддержку в виде дополнительного оборудования получат госпиталь ветеранов войн и другие медицинские учреждения региона", - написал глава региона.

Также правительство РФ поможет Курской области с ремонтом гинекологического отделения перинатального центра. При этом часть средств на восстановление здания было направлено благодаря поддержке Сербии.

На встрече договорились, что московские театры продолжат приезжать в регион с гастролями. "Порядка десяти лет Курск не видел столичных постановок, и люди соскучились по высокому искусству. Попросил вице-премьера поддержать нас в этой работе и в следующем году - договорились, что московские театры продолжат к нам приезжать", - добавил Хинштейн.