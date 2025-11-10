Эксперт Болтунов: краб из Баренцева моря может повлиять на рацион моржей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые отмечают появление краба из Баренцева моря у западных берегов Ямала, где расположено уникальное лежбище атлантических моржей. Краб способен питаться организмами, которые служат основой рациона моржей, и может повлиять на кормовую базу животных, рассказал ТАСС генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов.

"Сейчас моржам, очевидно, хватает еды <...> Питаются хорошо, все в хорошем состоянии, все круглые. Но ситуация может измениться - краб, который ест все подряд, зашел туда (к западному побережью Ямала, где расположено ямальское лежбище атлантических моржей - прим. ТАСС) из Баренцева моря. Не исключено, что он может запросто съесть, вот как раз то, чем кормятся моржи, хотя и сам может стать объектом питания моржей", - сказал он.

Основу питания моржей составляют моллюски и другой крупный зообентос. Конкурентов за пищу ранее у них не было, что и позволило вырасти популяции до современных размеров. На лежбище может собираться несколько тысяч животных.

Болтунов рассказал, что также отличительной особенностью ямальского лежбища является его "семейный" характер - там собираются не только взрослые самцы, но и самки с детенышами. "В Печорском море, на побережье острова Вайгач, на острове Матвеев - там преимущественно самцы, самки с детенышами встречаются очень редко. А здесь у нас весь срез популяции, закономерность, которую мы начинаем замечать - сколько бы моржей не вышло на берег - доля малышей до трех лет стабильна", - рассказал ученый.

Наблюдение за моржами в полевых условиях

Экспедиция ученых на ямальское лежбище атлантических моржей в этом году проходила при относительно благоприятных погодных условиях. По словам ученых, на несколько дней даже пришлось останавливать работу группы из-за сильного ветра, но наблюдения велись почти ежедневно. "Льда становится меньше, значит, моржам надо выходить на более долгий период на берег, чтобы отдыхать. Они обычно предпочитают отдыхать на льду, а здесь они выходят на бережок и образуют это лежбище", - уточнил Болтунов.

Для сравнения динамики возрастного и полового состава моржей на лежбище, а также общей численности животных, ученые в этом году наблюдали за моржами с берега и с помощью беспилотников, отсняли тысячи кадров и видеофрагментов. Ученые отметили, что моржи поднимаются к вершине мыса Тиутей-Сале - в этом году они продвинулись настолько, что даже повредили две фотоловушки. После их ухода оборудование восстановили.

Помимо визуальных наблюдений, специалисты брали образцы тканей для генетических и токсикологических исследований - четырем моржам установили метки для последующего отслеживания перемещений. Полученные данные будут использованы для оценки состояния арктических экосистем и планирования природоохранных мероприятий.

О лежбище

На Ямале в 2019 году было обнаружено самое крупное материковое лежбище атлантических моржей. Исследования на мысе ученые проводят дважды за сезон. Наблюдения ведут специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", все работы по изучению и сохранению Ямальского лежбища моржей поддержаны правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2023 году для сохранения природного комплекса создана особо охраняемая территория - заказник регионального значения "Тиутей-Яхинский".