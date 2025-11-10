В Воронеже появится муниципальная служба оформления ДТП в 2026 году

Губернатор региона Александр Гусев также анонсировал скорое принятие мер по борьбе с парковкой большегрузных автомобилей на улицах города

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Муниципальная служба по оформлению мелких дорожно-транспортных происшествий заработает в Воронеже в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Александр Гусев.

"Мы приняли решение создать муниципальную службу, которая будет оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия и тем самым уменьшать заторы на дорогах. Планируем начать в 2026 году. Думаю, это поможет разгрузить службы ГИБДД - мелкие ДТП не будут мешать движению транспорта", - написал глава региона.

В пресс-службе правительства уточнили, что пока речь идет о работе службы в Воронеже.

Гусев также анонсировал скорое принятие мер по борьбе с парковкой большегрузных автомобилей на улицах города. "Ночью фуры мешают уборке улиц, поэтому готовим предложения по ограничению стоянки большегрузов в черте города. Аналогичный опыт уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах - применим лучшие практики у себя", - добавил губернатор.