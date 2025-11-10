ГД 11 ноября обсудит новые основания для увольнения иностранного работника

В Трудовом кодексе предлагается дополнить перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранцем случаями, когда работодатель обязан это сделать во исполнение нормативных правовых актов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 11 ноября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства", - сказал Володин журналистам.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин. В Трудовом кодексе РФ предлагается дополнить перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

Как отмечал ранее Володин, вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов Госдумы. При этом, по его словам, "у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части".