На вокзалах и в аэропортах Мурманской области может появиться бесплатный Wi-Fi

Губернатор региона Андрей Чибис поручил министру цифрового развития области Елене Семеновой предоставить доклад и назвать сроки подключения

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Точки доступа с бесплатным Wi-Fi должны появиться на всех железнодорожных вокзалах и в аэропортах Мурманской области, заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве. Он поручил министру цифрового развития Мурманской области Елене Семеновой предоставить доклад и назвать сроки подключения, а так же напомнил, что поручение об обеспечении доступом к Wi-Fi объектов транспортной инфраструктуры региона было дано, однако результатов нет.

По результатам проверки "Губернаторского контроля" на фоне ограничения мобильного интернета в Мурманской области общественные точки доступа Wi-Fi есть только на железнодорожном вокзале Мурманска и отсутствуют в Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях и Оленегорске, где при этом не работает и мобильный интернет. В аэропорту "Хибины" Wi-Fi доступен, однако в аэропорту "Мурманск" Wi-Fi доступен только в зоне вылета, а мобильный интернет отсутствует.

"Аэропорт Мурманска в зоне вылета Wi-Fi доступен, а вот в зоне прилета не доступен, и по понятным причинам есть ограничения мобильного интернета. Но как гость региона или житель наш вызовет такси?" - сказал губернатор.

Он призывал увеличить количество торговых точек и общественных пространств в регионе с проводным доступом в интернет и возможностью подключения по Wi-Fi в условиях ограничения доступа к мобильному интернету, которые ввели в августе "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона". Власти Мурманской области опубликовали интерактивную карту с более чем 100 точками бесплатного Wi-Fi в регионе в условиях перебоев с интернетом.