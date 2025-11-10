Россия согласовала план продвижения русского языка и культуры в Индии

Посол РФ в Индии Денис Алипов поблагодарил соотечественников за глубокую вовлеченность в культурные, социальные и образовательные проекты и мероприятия, проходящие по всей стране

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Проживающие в разных регионах Индии российские соотечественники провели в Русском доме индийской столицы 13-ю всеиндийскую конференцию, согласовав план работы по продвижению русского языка и культуры в стране на 2026 год.

В принятой по итогам встречи в Нью-Дели декларации, которая имеется в распоряжении ТАСС, участники договорились "поддержать планы заинтересованных федеральных и региональных органов власти по проведению международных мероприятий, направленных на консолидацию конструктивно настроенных соотечественников, продвижение за рубежом русского языка, культуры, российского образования, традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти".

Делегаты из разных регионов Индии также обязались "содействовать распространению объективной информации о современной России, ее истории, культуре, достижениях в науке, образовании и экономике, развивать собственные медиаресурсы соотечественников как элемент гражданской дипломатии, способствовать сплочению молодежного крыла соотечественников, усилить работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, направленному на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории".

По словам председателя Индийской ассоциации российских соотечественников (ИАРС) Елены Барман, в центре внимания сейчас "сохранение традиций, языка и культуры России, патриотизм, историческая память".

"У нас есть большая программа по работе с индийскими учебными заведениями. Они сами к нам обращаются и хотят с нами работать. Мы планируем открывать больше русских комнат, общаясь со студентами, рассказывая о нашей стране, обучая по желанию русскому языку, музыке, танцам", - сказала она в беседе с ТАСС.

"Приобщение молодежи - одно из наших главных приоритетов. Радует, что молодежь к нам тянется", - добавила Барман.

"Ассоциация расширяется, мы много работаем с партнерскими организациями. Сегодня у нас присутствуют даже два делегата из Гоа. В целом в Индии мы работаем уже больше 20 лет. Диаспора дружная и сплоченная, мы помогаем друг другу и обмениваемся опытом на регулярной основе", - отметила она.

Посол РФ в Индии Денис Алипов, выступая на открытии конференции, поблагодарил соотечественников за глубокую вовлеченность в культурные, социальные и образовательные проекты и мероприятия, проходящие по всей стране.

"Отношения России и Индии сейчас развиваются хорошо. Мы находимся на подъеме, если говорить о двусторонних связях, в том числе и в экономической области, в сфере культуры. У нас большие планы на будущее", - указал он, выразив надежду, что соотечественники будут активно участвовать в их реализации.