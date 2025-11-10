В России могут начать использовать номер телефона в качестве данных ОМС и СНИЛС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить гражданам право использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС или номера полиса ОМС. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) при регистрации учетной записи требует указать уникальный номер телефона, который не может дублироваться в другой учетной записи. Таким образом, уже сейчас мобильный номер служит уникальным идентификатором гражданина в государственных информационных системах и привязан к его личности, считают парламентарии.

"Считаем целесообразным предложить модернизировать действующую систему идентификации, предоставив гражданам право по своему желанию использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС и (или) номера полиса ОМС", - указано в тексте запроса.

По словам авторов письма, такое решение позволит гражданину легко запоминать свои ключевые персональные номера и всегда иметь их "под рукой". К тому же отпадает необходимость носить с собой пластиковые или бумажные носители, распечатывать уведомления или делать копии документов - в экстренной ситуации гражданин сможет сразу назвать необходимый номер, отметили депутаты.