Дагестан выделит более 15 млн рублей на поддержку агробизнеса участников СВО

Средства выделят по грантовой программе "Агромотиватор" в 2025 году, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана направят свыше 15,7 млн рублей на поддержку участников спецоперации, развивающих агробизнес. Об этом сообщил на совещании председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"На реализацию мероприятия в Республике Дагестан в 2025 году выделено 15,7 млн рублей", - сообщил Абдулмуслимов.

Средства будут выделены по грантовой программе "Агромотиватор" в 2025 году. В целом по России на это направление в текущем году регионам из федерального бюджета выделено 200 млн рублей, а в следующем году ожидается увеличение финансирования.

Премьер-министр региона поручил обеспечить прозрачность отбора проектов и оказать заявителям поддержку в оформлении документов.

Прием заявочной документации по "Агромотиватору" продлится до 27 ноября 2025 года. Победители будут определены до конца года по результатам собеседования и оценки комиссии.