В Волгоградской области к концу 2026 года переселят из аварийных домов 1,6 тыс. людей

Федеральный Фонд развития территорий одобрил заявку волгоградского региона на 1 млрд рублей - средства пойдут на реализацию программы переселения граждан

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку властей Волгоградской области на получение 1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на переселение более 1,6 тыс. жителей региона из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Планируют переселить свыше 1,6 тыс. человек из непригодных для проживания жилых помещений площадью более 20 тыс. кв. м в Волгограде, Михайловке, Жирновске, Суровикино, Калаче-на-Дону. <...> Федеральный Фонд развития территорий одобрил заявку волгоградского региона на 1 млрд рублей - средства пойдут на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закупочные процедуры начнутся уже в 2026 году за счет поступления первого транша в 700 млн рублей. Средства пойдут как на приобретение жилых помещений, так и на выплату компенсаций тем, кто выбрал такой механизм.

Ранее со ссылкой на пресс-службу региональной администрации сообщалось, что в Волгоградской области утверждена новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2027 годы. Губернатором Андреем Бочаровым даны поручения организовать системную работу по обследованию домов для включения выявляемых аварийных жилых домов в региональную программу.