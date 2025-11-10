Мантуров: конкурсы профмастерства должны войти в культуру предприятий

Чемпионат "Хайтек" за годы своего проведения пустил корни и на корпоративном уровне, отметил первый вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Конкурсы профессионального мастерства, которые уже проводят многие компании самостоятельно, должны стать частью корпоративной культуры предприятий в стране, заявил в видеообращении к участникам чемпионата "Хайтек: навыки будущего" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Чемпионат "Хайтек" за годы своего проведения пустил корни и на корпоративном уровне: наши крупные компании проводят свои конкурсы профессионального мастерства. И это должно стать частью производственной культуры всех предприятий, нацеленных на развитие", - сказал Мантуров.

Он также отметил, что нужно расширять практику региональных чемпионатов профмастерства с учетом востребованных субъектами РФ компетенций. "Важно расширять практику региональных чемпионатов с фокусом на наиболее востребованные компетенции в конкретном субъекте Российской Федерации. Такой всеобъемлющий подход, помимо прочего, усилит роль наставников в подготовке кадров для промышленности", - сказал Мантуров.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.